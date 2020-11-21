Более 30 заведений в Москве проверили на соблюдение запрета работы после 23:00

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 заведений в Москве проверили в ночь на 21 ноября на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы после 23:00, сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"В целом по городу было проверено 34 заведения сотрудниками Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), полицией и представителями департамента торговли и услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в караоке-клубе Karaoke&Club MimoNot на Профсоюзной улице были выявлены нарушения и обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени.

"По данному факту инспекцией были направлены уведомления в адрес юридического лица для привлечения к административной отвественности по статье 20.6.1. КоАП РФ, которая предусматривает штраф для юридических лиц от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - пояснил инспектор ОАТИ Фарид Бабаев, чьи слова приводятся в сообщении.

С 13 ноября до 15 января в Москве усилены меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, с 23:00 до 06:00 в городе запрещена работа кафе и ресторанов, ночных клубов. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.