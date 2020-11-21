В Москве из центра диагностики эвакуировали около 100 человек из-за короткого замыкания

МОСКВА 21 ноября. /ТАСС/. Около 100 человек эвакуировали из административного здания в Москве из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании в четырехэтажном административном здании на улице Петровка, дом 24, строение 2, поступила в 14:25 мск. "На первом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений были выведены люди для безопасности - около 100 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в "Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы".