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На путях платформы "Выхино" в Москве обнаружили тело

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина попал под поезд

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено на путях железнодорожной платформы "Выхино" в Москве, на месте работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На железнодорожных путях обнаружено тело мужчины, которое в настоящее время поднято на платформу "Выхино". По предварительной информации, мужчина попал под проходящий поезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают личность мужчины и причины произошедшего.

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