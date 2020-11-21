На путях платформы "Выхино" в Москве обнаружили тело

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено на путях железнодорожной платформы "Выхино" в Москве, на месте работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На железнодорожных путях обнаружено тело мужчины, которое в настоящее время поднято на платформу "Выхино". По предварительной информации, мужчина попал под проходящий поезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают личность мужчины и причины произошедшего.