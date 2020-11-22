В Москве завершился сезон речной навигации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Навигационный сезон 2020 года закрыли в воскресенье на Москве-реке. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пять судов речного флота "Мосводостока" поднимут на сушу в этом году.

"В этом году мы поднимаем на берег в Нагатинском затоне, месте нашего основного отстоя, пять судов. Еще три уже отправлены ремонтироваться на судостроительные заводы. Корабли поднимают примерно раз в два года, но не все сразу. В этом году взяли пять - это по нашим меркам много. В будущем году одно судно поднимем, может быть, два. Учет графика работ ведут наши механики", - приводятся в сообщении слова начальника флота ГУП "Мосводосток" Вячеслава Шуткина.

Уточняется, что до конца зимы поднятые на сушу корабли будут стоять на специальных опорах, где проведут их диагностику и обслуживание. В судах заменят некоторые детали, отремонтируют внутренние агрегаты и проверят движительно-рулевой комплекс. Крупные корпусные работы в этом году не планируются в связи с хорошим состоянием основной части флота.

Зимой за состоянием Москвы-реки будут следить около 30 человек и пять судов, которые будут собирать плавающий мусор и ликвидировать масляные пятна.

"У нас два дежурных судна в двух пунктах отстоя. Здесь - теплоход "Норд", ледокольное судно, он будет обеспечивать порядок и безопасность нахождения на воде. В другом пункте отстоя, в районе Яузы, еще одно судно - "НМС-3". Оно будет собирать плавающий мусор и нефтяные пятна на Яузе, которая зимой почти не замерзает", - отметил Шуткин.

По его словам, больших выбросов нефти в 2020 году зарегистрировано не было, а все подтвержденные масляные пятна ликвидировали с помощью распыления сорбентов.