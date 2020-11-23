В Москве провели более 3 млн уроков в онлайн-формате за месяц дистанционного обучения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Учителя Москвы с 19 октября провели более 3 млн уроков в онлайн-формате для учеников с шестого по 11-й классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За месяц дистанционного обучения с 19 октября учителя провели в Московской электронной школе более 3 млн онлайн-уроков. Больше всего прошло онлайн-уроков по английскому языку - почти 580 тысяч, математике и математическим наукам - свыше 576 тысяч, русскому языку - более 322 тысяч", - говорится в сообщении.

С начала дистанционного образования школьники, обучающиеся с помощью компьютера, получили свыше 16 млн оценок, которые учителя выставили в электронных журналах "МЭШ".

"Несмотря на возросшую в полтора раза нагрузку на электронные журналы и дневники, "МЭШ" работает бесперебойно. Ежедневно к урокам подключаются свыше 500 тысяч учеников и учителей", - говорится в сообщении.

Школьники старше пятого класса перешли на дистанционное обучение с 19 октября. С тех пор оно продлевалось трижды, сейчас такой режим действует до 6 декабря. При этом ученики школ с первого по пятый класс после каникул учатся в обычном режиме. А учреждения дополнительного образования также закрыты.