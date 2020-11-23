Более 70 студентов из проекта "Учитель на замену" пригласили на работу в школы Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Учитель на замену" смогут получить работу в школах Москвы. Об этом говорится в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Проект разработан еще в 2019 году Городским методическим центром.

"Сервис "Учитель на замену" очень пригодился в период такой сложной эпидемиологической ситуации", - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, студенты педагогических колледжей и вузов получили "отличную практику", потому что сразу "погрузились во все тонкости образовательного процесса, при этом получая поддержку и советы от опытных педагогов". Ракова поблагодарила каждого студента за помощь и уточнила, что по итогам практики в школах решили остаться 75 студентов.

Для прохождения педагогической практики в октябре-ноябре в школы направили свыше 400 студентов Московского городского педагогического университета, Московского педагогического государственного университета, а также педагогических колледжей. Они помогали старшим коллегам в качестве ассистентов, а в некоторых случаях полностью брали на себя их обязанности. 137 студентов заменяли учителей начальной школы, 42 - учителей русского языка, 32 - математики, 29 - английского языка. В результате работу получили 35 студентов вузов и 40 учащихся колледжей.

Стать участником проекта "Учитель на замену" может любой педагог, заполнив форму электронного резюме. Обязательным условием является прохождение независимой предметной диагностики в Московском центре качества образования. Задания можно выполнить в дистанционном режиме, а сертификат опубликовать в электронной анкете.