Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поезда на Замоскворецкой линии столичной подземки следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского метрополитена.

"Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится график. Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник было остановлено движение поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". "По техническим причинам нет движения поездов до станции "Новокузнецкая", - сообщалось по трансляции на станции "Белорусская". Источник ТАСС проинформировал, что пожарные проверяют информацию о возгорании на станции метро "Тверская".