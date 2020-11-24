Более 11 тыс. обращений обработали в центре поддержки бизнеса в Москве с марта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представители 20 отраслей экономики в Москве направили более 11 тыс. обращений в центр поддержки бизнеса с середины марта. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"За восемь месяцев в центр поддержки экономики Москвы поступило более 11 тыс. обращений от представителей 20 отраслей экономики. Меры, принятые правительством Москвы, охватывают более 72% из них", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении, центр поддержки экономики Москвы был создан в середине марта для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям. Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашла отражение в четырех антикризисных пакетах, в их числе меры по отсрочке налогов, отсрочке и отмене аренды, предоставлению субсидий.

По словам заммэра, из числа пострадавших отраслей чаще всего в центр обращались представители торговли - 23% от общего количества обращений, сферы бытовых услуг - 11%, а также общественного питания и туризма - по 5%. Все эти отрасли охвачены мерами поддержки.

"Во время действия режима ограничений (в марте-апреле) на горячую линию центра поступало по тысяче звонков еженедельно. После введения антикризисных мер и постепенного снятия ограничений число обращений сократилось. Сегодня большинство поступающих заявок носят уточняющий характер - москвичи спрашивают, какие именно требования эпидемического характера предприятию необходимо соблюдать, куда обратиться за получением поддержки, а также о запросах на новые меры поддержки для бизнеса", - добавляется в материале.

Центр продолжает работу и консультирует предпринимателей по актуальным вопросам, связанным с последствиями пандемии. Это касается в том числе перевода сотрудников на удаленный режим работы и соблюдения требований безопасности.