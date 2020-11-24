Почти 40 сервисов на базе искусственного интеллекта предложили для здравоохранения Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 20 компаний-разработчиков предложили 38 сервисов на базе искусственного интеллекта для системы здравоохранения в Москве. Число направлений для применения новых технологий планируется увеличить, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в прошлом году был запущен эксперимент по внедрению искусственного интеллекта и цифрового зрения в систему столичного здравоохранения.

"Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях <…> В проекте участвует уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента - увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей", - приводятся в сообщении слова Раковой.

Она уточнила, что эксперимент идет почти год по четырем видам исследований. Москва полностью готова к внедрению новых решений, поскольку необходимая инфраструктура в городе уже создана. Также город планирует полностью отказаться от использования нецифровой тяжелой техники - необходимое медицинское оборудование будет докуплено в ближайшее время.

По словам заммэра, цифровой контур московского здравоохранения практически замкнут: все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, активно ведется работа по подключению к системе столичных стационаров. Кроме того, заммэра добавила, что в Москве будет создана рабочая группа по цифровизации здравоохранения, в которую войдут медики и разработчики.

Правительство Москвы инициировало эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения в конце 2019 года. Это одна из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальную сферу. В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легких и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.