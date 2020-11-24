Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве в 2020 году

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Работы по ремонту более 30 мостовых сооружений завершились в Москве в 2020 году, в общей сложности было уложено свыше 800 тыс. кв. м нового асфальтового покрытия. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Службы Комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт мостовых сооружений. Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК. Отремонтировано в общей сложности более 160 тыс. кв. м гидроизоляции, уложено свыше 800 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах. В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

По словам заммэра, работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тыс. человек и 900 единиц техники.

"Все запланированные ремонтные работы на мостовых сооружениях выполнены несмотря на то, что они стартовали позже из-за непростой эпидемиологической обстановки. Ряд объектов был сдан раньше срока, что позволило сократить время ограничения движения автотранспорта", - добавил Бирюков.