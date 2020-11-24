В Новой Москве построят пять мостов и два тоннеля до конца 2023 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакаду и восемь внеуличных пешеходных переходов планируется построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы до конца 2023 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"За три года в ТиНАО появятся 11 сложных с инженерной точки зрения транспортных объектов - пять мостов, три железнодорожных путепровода, два тоннеля, одна эстакада и восемь внеуличных пешеходных переходов. Это позволит снизить загрузку на основные вылетные магистрали, улицы и внутриквартальные проезды, повысить уровень качества транспортного обслуживания жителей, обеспечить транспортную доступность станций МЦД и метро", - приводятся слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он добавил, что благодаря такому активному транспортному строительству улучшится транспортная доступность для жителей поселений Сосенское, Десеновское, Московский, Филимонковское, Внуковское, Воскресенское, Рязановское, Мосрентген, Кокошкино, Марушкинское, Щербинка и Троицк. Также глава департамента отметил, что до конца 2023 года на присоединенных территориях Москвы планируется построить около 270 км магистральных дорог.