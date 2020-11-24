Российские артисты проведут онлайн-экскурсии на промышленных предприятиях Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Артисты и телеведущие примут участие в новом сезоне проекта Открой#Моспром, который начнется 26 ноября. Они проведут онлайн-экскурсии на промышленных предприятиях столицы, сообщили во вторник на информационном портале мэрии.

"26 ноября стартует новый сезон проекта Открой#Моспром. В нем примут участие известные российские артисты и телеведущие, они проведут онлайн-экскурсии на промышленных предприятиях столицы. Певица Анна Семенович посетит косметическую фабрику "Свобода". Актриса Любовь Толкалина познакомится с процессом создания систем для авиационно-космической отрасли в научно-производственном объединении "Наука". Певец Миша Марвин поедет на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты", - говорится в сообщении.

Онлайн-экскурсии можно будет посмотреть в Instagram аккаунтах приглашенных гостей, а также на страницах проекта Открой#Моспром в социальных сетях.

"Такой звездный формат проекта Открой#Моспром впервые мы запустили этим летом. Тогда известные актеры и телеведущие сначала сами посетили наши заводы, а позднее делились полученными знаниями с пользователями социальных сетей. Всего было четыре таких выпуска, в общей сложности их посмотрели свыше 1 млн человек. В этот раз мы немного поменяли формат - знаменитости будут выходить в прямой эфир непосредственно с территории предприятий", - приводятся слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Он добавил, что два из пяти выпусков будут по-настоящему семейными. 27 ноября актриса Анна Хилькевич с дочерью познакомится с производством мороженого "Баскин Роббинс", а 28 ноября телеведущая Юлия Барановская раскроет секреты вкуса знаменитой Сoca-Сola на столичном заводе компании. Кроме того, в рамках нового сезона проекта пройдет очередная серия интеллектуальной игры "Квиз, плиз!", посвященной московской промышленности. Состязания будут транслироваться на сайте Открой#Моспром и специальной платформе "Квиз, плиз!".

Все желающие могут подать заявку на участие, регистрация уже открыта.