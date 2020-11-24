Памятник Александру Суворову отремонтируют в Москве до конца года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Памятник русскому полководцу Александру Суворову на Суворовской площади в столице отремонтируют до конца 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Специалисты привели в порядок гранитную облицовку постамента, в том числе заменили плиты, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений. Отдельное внимание мастера сейчас уделяют уплотнению патины и консервации бронзы. Кроме того, проводятся работы по докомпановке сколов и герметизации швов. Все это позволит в будущем снизить негативное воздействие окружающей среды на материал памятника", - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что все комплексные ремонтные работы, которые проводятся под контролем Мосгорнаследия, будут завершены до конца 2020 года.

Памятник Суворову был установлен в Москве в 1982 году. Авторами монумента являются скульптор Олег Комов и архитектор Вениамин Нестеров.

Александр Суворов (1730-1800) - русский военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). Командовал русской армией в Итальянском и Швейцарском походах (1799). Кавалер всех российских орденов, вручавшихся при его жизни мужчинам.