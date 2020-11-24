{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, где пострадали пешеходы

Ранее сообщалось, что оба водителя не имели признаков опьянения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Маршала Бирюзова в Москве, где машина выехала на тротуар и сбила пешеходов. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека), - сообщила Иванова. - В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются очевидцы произошедшего".

Во вторник днем на пересечении улиц Маршала Соколовского и Маршала Бирюзова столкнулись автомобили Nissan и Audi. В результате Nissan выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. От полученных повреждений женщина погибла на месте, мужчина и малолетний ребенок, а также водитель Audi госпитализированы.

Ранее сообщалось, что оба водителя не имели признаков опьянения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной аварии, предварительно, стал выезд на красный свет.

Теги
Россия
На юго-востоке Москвы загорелось здание
В районе перекрыли автомобильное движение
Читать полностью