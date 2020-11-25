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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 947

Общее количество вылечившихся увеличилось до 422 189

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 947 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 947 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 422 189", - говорится в сообщении.

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