Каток на Красной площади не планирует вводить QR-коды для посетителей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов для посетителей ГУМ-катка на Красной площади вводить не планируется. Ледовая площадка откроется для горожан и гостей столицы 29 ноября, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе катка.

"На данный момент мы не планируем вводить QR-коды для посетителей нашего катка. <...> Каток откроет свои двери для всех желающих, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка позволяет сохранять социальную дистанцию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь - с 10:00 до 23:00.

По сообщению на официальной странице в социальной сети "Мосгорпарка", катки в парках Москвы откроются 27 ноября. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией они будут работать в измененном формате.

"Традиционные билетные кассы в этом зимнем сезоне на катках работать не будут. Ссылку для [электронной] покупки билетов можно найти на сайте парка, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток", - говорится в сообщении.

С подробным расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте или в социальных сетях того или иного парка Москвы. Согласно новым правилам, в прокатах, раздевалках катка необходимо использовать средства индивидуальной защиты. А при входе на каток посетителям будут измерять температуру.