Городские службы 20 тыс. раз доставили дрова на дачи москвичам на самоизоляции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Городские службы выполнили 20 тыс. заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. За три месяца выполнено 20 тыс. таких заявок, работа продолжается", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра Москвы организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе профилактических мер. Так, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без необходимости, отказаться на время от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти на удаленку или пойти в отпуск. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются.