Онлайн-экскурсия по реставрационным мастерским пройдет в Музея Востока на ВДНХ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Онлайн-экскурсия по реставрационным мастерским Музея Востока на ВДНХ впервые состоится 26 ноября. У интернет-пользователей появится возможность понаблюдать за работой реставраторов и узнать, что такое современная научная реставрация, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"На Главной выставке страны в строении 179 расположены реставрационные мастерские Государственного музея Востока. До настоящего времени работа реставраторов была недоступна взглядам широкой публики. Впервые мы предлагаем всем желающим узнать, как дают новую жизнь шедеврам искусства стран Востока. 26 ноября в 15:00 в группе ВДНХ в Facebook и на странице Музея Востока во "ВКонтакте" состоится онлайн-экскурсия", - говорится в сообщении.

Вместе со специалистами интернет-пользователи смогут заглянуть в реставрационные мастерские: археологической монументальной живописи Средней Азии, археологических предметов, станковой живописи, экспонатов из дерева, фарфора, металла, тканей, кости, восточных лаков и папье-маше. Участники онлайн-экскурсии узнают об особенностях работы с предметами из различных восточных регионов, увидят экспонаты как в процессе реставрации, так и уже подготовленные к перемещению в постоянную экспозицию или на выставки музея.

Реставрационные мастерские Государственного музея Востока были организованы в 1955 году. Большая их часть располагалась на улице Воронцово Поле в Москве. В 2018 году в связи с переездом музея мастерские были перемещены на ВДНХ в строение 179. В мастерских постоянно идет работа с предметами из собрания музея - это станковое искусство, декоративно-прикладное искусство, а также археологические находки. В 2019 году музей Востока открыл на Главной выставке страны постоянную экспозицию "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ", расположенную в павильоне №13 "Здравоохранение".