В Москве достроят три объекта культуры до конца года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московские строители в 2020 году ввели в эксплуатацию шесть объектов культуры, еще на трех работы будут завершены до конца года, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В этом году мы ввели шесть объектов культуры. До конца года планируем завершить основные строительно-монтажные работы, в большинстве своем ввести в эксплуатацию, на трех, на мой взгляд, тоже знаковых объектах - это детский театр на улице Макаренко, детская музыкальная школа имени Глинки и новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова", - сказал Загрутдинов.

По его словам, в рамках адресной инвестиционной программы до 2023 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию еще 16 объектов в культуры. "Находится у нас на активной фазе проектирования Театр имени Пушкина и Театр Маяковского", - добавил Загрутдинов.