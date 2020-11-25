Московский омбудсмен призвала создать приложение для женщин, столкнувшихся с насилием

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/.Специалисты должны разработать мобильное приложение для женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на онлайн-пресс-конференции в среду.

"В случае домашнего насилия женщины должны обращаться в те службы, которые окажут помощь. Потому что насильник не остановится, и ситуация обязательно усугубится. Сегодня в период развития цифровых технологий считаю необходимым разработать специальное мобильное приложение, в котором посредством нажатия одной кнопки мы сразу сможем получить информацию о геопозиции женщины, которая находится в трудной жизненной ситуации, которой сегодня необходима помощь", - сообщила Потяева.

По ее словам, важно, чтобы на всех федеральных каналах шла бегущая строка с телефонами горячей линии, куда можно будет обратиться в случае такой экстренной ситуации.

"Это телефоны МВД, уполномоченного по правам человека в Москве, бесплатных юридических и психологических служб", - добавила Потяева.