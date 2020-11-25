Москва и Душанбе договорились о сотрудничестве на 2020-2023 годы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мэры Москвы и Душанбе Сергей Собянин и Рустами Эмомали подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года, которое предусматривает обмен опытом и реализацию совместных проектов в сферах торговли и услуг, строительства, транспорта, благоустройства и др. Кроме того, будет продолжено обсуждение проекта по созданию на ВДНХ национального павильона Таджикистана, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель (глава города - прим. ТАСС) Душанбе, председатель верхней палаты высшего собрания (парламента - прим. ТАСС) Республики Таджикистан Рустами Эмомали подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и исполнительным органом государственной власти города Душанбе на 2020-2023 годы", - сообщили в пресс-службе.

В ней добавили, что по взаимной договоренности основными направлениями взаимодействия столиц России и Таджикистана в 2020-2023 годах станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как городской транспорт; городское планирование и строительство; благоустройство городской среды; развитие бизнеса, торговли и услуг; телекоммуникационные и информационные технологии; промышленное развитие и инновации; образование и наука; здравоохранение; спорт и молодежная политика. Стороны также договорились продолжить обсуждение проекта по созданию на ВДНХ национального павильона Таджикистана - визитной карточки республики в России.

Программа сотрудничества также предусматривает обмен опытом по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, включая создание интеллектуальной транспортной системы и компьютерное моделирование транспортных потоков; формирование городской парковочной системы и транспортно-пересадочных узлов; организацию на базе московских школ курсов повышения квалификации для учителей русского языка, преподающих в Душанбе; организацию на базе московских больниц и поликлиник курсов повышения квалификации для специалистов здравоохранения, в том числе для инфекционистов, педиатров, врачей общей практики по вопросам детских инфекционных заболеваний, IT-специалистов в области телемедицины; проведение фестиваля дружбы молодежи городов Москвы и Душанбе.

Перспективы сотрудничества

В начале встречи Собянин отметил, что сотрудничество Москвы и Душанбе успешно развивалось последние годы и имеет огромный потенциал, который обязательно будет реализован после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе. В ответном слове Эмомали подчеркнул, что столицы Таджикистана и России связывают узы дружбы и стратегического партнерства, и выразил признательность за консультации врачей Душанбе со стороны московских коллег в период пандемии.

Двусторонние отношения между Москвой и Душанбе строятся на основе соглашений о сотрудничестве от 7 июля 1995 года и 29 ноября 1996 года. Объем взаимной торговли между Москвой и Таджикистаном в прошлом году вырос на 9,9% по сравнению с 2018 годом и составил $58,8 млн, в том числе экспорт из Москвы - $50,4 млн, импорт из Таджикистана - $8,4 млн, заключили в пресс-службе.