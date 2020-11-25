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Участок в районе Печатников в Москве будет перекрыт 27 ноября

Ограничения связаны с проведением киносъемок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ряд улиц в Юго-Восточном административном округе города Москвы в районе Печатников будет полностью перекрыт 27 ноября из-за проведения киносъемок, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 27 ноября с 10:00 до 13:00 на участках Курьяновской улицы в районе пересечения с Курьяновским бульваром и в районе Курьяновского бульвара. С 13:20 до 15:30 перекрытия коснутся 1-й Курьяновской улицы от дома 37 до дома 33 в каждом направлении и от 2-й Курьяновской улицы до 1-й Курьяновской улицы. В период с 16:20 до 18:30 будет перекрыта Курьяновская улица от дома 10, строение 4 по 3-й Курьяновской улице до Курьяновского бульвара", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует водителям заранее выбирать маршрут и пути объезда.

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