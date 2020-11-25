Коммунальные службы Москвы готовы к работе при минусовых температурах воздуха

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы в Москве готовы работать в условиях надвигающейся на столицу непогоды, сообщается в среду на официальной странице столичного комплекса городского хозяйства в Twitter.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в публикации.

Там также сообщается, что под особым контролем коммунальщиков находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погоды их обработают противогололедными материалами.

"Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями", - добавили в комплексе.