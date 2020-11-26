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Облачная погода, мокрый снег и до нуля градусов ожидаются в Москве 26 ноября

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами мокрый снег с дождем, гололедица, гололед и до нуля градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 2 - ноль градусов, к вечеру возможно повышение до 2 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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