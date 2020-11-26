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Пандемия COVID-19

В Москве число выздоровевших от коронавируса за сутки выросло на 6 229

Общее количество вылечившихся увеличилось до 428 418

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 6229 и составило 428 418 человек, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице выздоровели еще 6 229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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