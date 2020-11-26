Пропускную способность вестибюля станции столичного метро "Новослободская" увеличат на 30%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пропускная способность вестибюля станции "Новослободская" кольцевой линии Московского метрополитена будет увеличена на 30% за счет установки четырех новых эскалаторов вместо старых трех. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Алексеевич Дощатов.

"Вестибюль станции метро "Новослободская" был закрыт 21 ноября на масштабную реконструкцию, в ходе которой мы заменим эскалаторный комплекс и отреставрируем вестибюль самой станции <...> Новых эскалаторов будет четыре вместо трех, что повысит пропускную способность станции примерно на 30%", - сказал Дощатов.

Он добавил, что в зале реставрации вестибюля будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции, еще в 1952 году. Также будут отремонтированы служебные помещения и приведены в порядок все инженерные сети и коммуникации.

"На сегодняшний момент проходит первый этап работ, в ходе которого мы приступили к демонтажу эскалаторов. Уже смонтированы временные выгородки, и мы сделаем дальше монтаж подъемных устройств. После того, как эскалаторы будут демонтированы, мы демонтируем фундамент старый, на котором они были, и приступим к заливке нового фундамента. После этого, по регламенту проведения работ, будут смонтированы новые эскалаторы", - сказал Дощатов.

Он отметил, что на данной станции планируется установить самые современные эскалаторы, которые имеют максимальную степень автоматизации и самые последние технических решения. "После этого мы приступим к ремонту и реставрации вестибюля", - сказал Дощатов.

Он подчеркнул, что несмотря на закрытие вестибюля сама станция "Новослободская" кольцевой линии продолжает работать. Пассажиры могут входить и выходить с нее через пересадочную станцию "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Также пассажирам предполагают пользоваться станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".