Театр наций впервые представит кукольный спектакль

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Государственный Театр наций впервые поставит кукольный спектакль - им станет "Ходжа Насреддин". Об этом рассказал в четверг художественный руководитель театра Евгений Миронов во время интервью с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Мы делаем кукольный спектакль впервые. У нас в драматическом театре кукольный спектакль серьезный. Называется "Ходжа Насреддин". С одной стороны, "Ходжа Насреддин" - это история такая притчеобразная и такая доступная очень для детей, а, с другой стороны, она об очень важных вещах", - сказал Миронов в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Он не уточнил, когда состоится премьера. "И эта история и для детей, и для взрослых. То есть или взрослые должны привести детей, или дети уже должны привести потом на второй раз на этот спектакль, потому что дети любят по несколько раз смотреть", - добавил Миронов.

Ранее стало известно, что спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре наций поставит режиссер Тимур Бекмамбетов. В спектакле примет участие народный артист РФ Константин Хабенский.