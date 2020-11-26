В Москве около 1,4 тыс. человек обеспечат безопасность футбольного матча Лиги Европы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча Лиги Европы между командами ЦСКА и "Фейеноорд", который состоится в Москве 26 ноября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Матч между командами ЦСКА и "Фейеноорд" состоится 26 ноября 2020 года на стадионе "ЦСКА" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время встречи на стадионе "ЦСКА" будут задействованы более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 400 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 350 сотрудников полиции и ОМОНовцев.

Стадион и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сказали в департаменте.