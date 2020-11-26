Московский зоопарк запустил для школьников эко-программу по сохранению редких животных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк и российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС запустили образовательную эко-программу по сохранению редких животных для школьников всей России. На сайте благотворительного проекта "Поколение М" детям от 6 до 14 лет предлагается освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания, сообщила в четверг пресс-служба зоопарка.

"Московский зоопарк и компания МТС запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М". Дети со всей страны смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей. Победители приедут в зоопарк, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться "за кулисами" зоосада: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону животного", - говорится в сообщении.

В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде. Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: "Большие панды", "Млекопитающие", "В джунглях", "Заповедникум" и "Что такое зоопарк?". В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт "Поколения М" до 31 мая 2021 года. Все загруженные на сайт работы, лайки и репосты на официальных площадках "Поколения М", будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона компания МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.