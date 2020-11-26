Пробки в Москве в ноябре приближаются к показателям до пандемии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Трафик на московских дорогах в ноябре приближается к показателям, которые наблюдались до пандемии коронавируса. Баллы пробок в этом месяце растут с каждой неделей, говорится в исследовании сервиса 2ГИС.

Так, на неделе 2-6 ноября утром пробки были 3,25 балла, а вечером - 6,91, 9-13 ноября - 3,35 и 8,33, 16-20 ноября - 3,87 и 8,88 балла соответственно.

По данным 2ГИС, в ноябре 2019 года пробки в рассматриваемые часы не усиливались к концу месяца. Однако, считают аналитики, не только ограничительные меры сейчас могут вносить коррективы, но и такой фактор, как погода.

Для сравнения, в октябре количество машин на дорогах Москвы в утренний час пик понедельника 5 октября, когда наступила обязанность перевода не менее 30% сотрудников предприятий на "удаленку", сократилось на 10% в сравнении с неделей ранее. Загруженность дорог 5 октября с 8 до 11 утра составила 3 балла, что практически вдвое меньше, чем показатель понедельника, 28 сентября, когда средний балл пробок по Москве в утренний час пик составлял 6 баллов.

В сентябре в вечерние часы пик средний балл пробок составлял 9,49, в утренние часы - 6 баллов. Минимум же трафика, по данным 2ГИС, был зафиксирован в период самоизоляции: 30 марта и 4 апреля он в среднем составлял 1 балл по Москве в утренние часы.