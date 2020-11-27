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Масляное пятно на поверхности Москвы-реки в Строгинской пойме ликвидировано

ГУП "Мосводосток" и службы ГО и ЧС оперативно приняли меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Маслянистое пятно, обнаруженное на поверхности Москвы-реки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная, ликвидировано. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"Сегодня в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве было обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы, в том числе ГУП "Мосводосток" и службы ГО и ЧС по городу Москве, оперативно приняли меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ. По состоянию на 16:00, масляное пятно полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на поверхности Москвы-реки возле Строгинского моста образовалось радужное пятно.

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