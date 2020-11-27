Эксперт: число заражений коронавирусом в Москве может начать сокращаться через месяц

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может начаться через месяц-полтора, благодаря появлению коллективного иммунитета. Такое мнение в пятницу высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала РБК.

"Наличие вот этого коллективного иммунитета [в Москве] говорит о том, что процесс, в принципе, стабилизируется, и то, что в скором времени, надеюсь, месяц-полтора <...> количество заболевших [коронавирусной инфекцией] будет идти на спад", - сказал он.

По мнению Тимакова, через данный период времени можно будет "поднимать вопрос о снятии <...> дополнительных временных ограничений" в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 50% жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения, из них 6 075 за последние сутки. Выздоровели 428 418 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 61 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 215 533 случая заражения, выздоровели 1 712 174 человека, умерли 38 558. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.