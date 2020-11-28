Облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 28 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит ноль - плюс 2 градуса. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.