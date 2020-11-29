В Москве 29 ноября ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и 3 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит плюс 1-3 градуса. В ночь на понедельник она может опуститься до ноля градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.