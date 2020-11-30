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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 073

Общее количество вылечившихся увеличилось до 452 184

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 073 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"<...> В столице выздоровели еще 5 073 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184", - говорится в сообщении.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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