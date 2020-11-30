В Новой Москве сдадут в аренду более 10 земельных участков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 10 земельных участков выставили на торги под строительство в Новой Москве. Арендаторы могут построить там частные жилые дома, подсобные помещения, гаражи, а также заниматься садоводством, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Город регулярно выставляет на торги участки под индивидуальное жилищное строительство. Так, с начала 2020 года на торгах по аренде реализовано 60 земельных участков общей площадью 7,89 гектара на сумму 135,1 млн рублей годовых арендных платежей. Больше всего участков было реализовано в ТиНАО - 49 объектов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что арендаторы могут разместить на участках частные жилые дома площадью от 361,6 до 751 кв. м, подсобные помещения, гаражи, а также заниматься садоводством. После строительства дома и оформления права собственности у арендаторов появится возможность выкупить у города земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости.

"Выкуп арендованного у города имущества пользуется спросом не только у физических лиц, но и у предпринимателей. Так, малый и средний бизнес может выкупить по среднерыночной цене арендуемые у города нежилые помещения. В этом году, чтобы поддержать предпринимателей в период временных ограничений, правительство Москвы предоставило малому бизнесу беспроцентную отсрочку платежей на второй квартал 2020 года за выкуп арендованного имущества. Этой мерой уже воспользовались более 3,2 тыс. компаний на общую сумму 3,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.