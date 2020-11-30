Переселение по программе реновации в Москве будет проходить в три-четыре волны

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Переселение жителей по программе реновации, рассчитанной на 10-12 лет, будут проводить в Москве на каждой отобранной площадке в три-четыре этапа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас около 10 районов, где стартовые площадки не очень удобные с точки зрения переселения, видится примерно до четырех волн, это много. Чтобы эти четыре волны переселения сократить, и в некоторых районах мы сумеем их сократить до двух волн, мы принимаем ряд организационных решений, в том числе включаем в работу площадки, которые мы еще не рассматривали. То есть максимально - четыре волны переселения, среднее и удовлетворимое для всех три, мы постараемся сократить до двух", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что программу реновации в Москве планируется реализовать примерно за 10-12 лет. "[Утвержденных] 500 стартовых площадок достаточно, чтобы начать волну переселения. Когда мы начнем переселять жителей из пятиэтажек, у нас будет раскрываться дополнительное количество строительных площадок под стройку новых домов. То есть демонтаж пятиэтажек, строительство объектов на их месте. В каждом районе определены количество волн, какой дом и куда едет", - сказал заммэра.

Он уточнил, что стартовые площадки на данный момент определены во всех районах Москвы. У нас есть некоторые районы, где отсутствуют "старты", но мы начнем [там работы] в следующем году - это маленькие районы Москвы. Объекты [сроком сдачи] после 2024 года у нас определены с точностью плюс-минус 50%: мы пока конкретно не знаем, в какой дом поедет та или иная семья, тот или иной человек", - сказал Бочкарев.

Заммэра пояснил, что список стартовых площадок для реализации программы реновации может меняться, например, если со временем изыскали другую, более удобную строительную площадку, либо если существующая площадка после изыскания не позволяет возвести те или иные здания жилого назначения.

Ранее он сообщал журналистам, что минимум 10%, или 120 тыс. участников программы реновации в столице будут переселены в новые дома к 2023 году.

О программе

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек: переселяются 27 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 21,6 тыс. человек. Построено 77 новых жилых домов. Ведется проектирование и строительство более 260 домов общей площадью 4,2 млн кв. м.