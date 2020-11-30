Дом-музей Чехова в Москве отреставрируют к концу 2021 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Знаменитый дом-комод, в котором с 1886 до 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов, планируется отреставрировать к концу 2021 года. Зданию на Садовой-Кудринской улице в Москве вернут исторический облик, сообщается на информационном портале мэрии Москвы.

"Дом-музей Чехова на Садовой-Кудринской улице (дом 6, строение 2) в Москве отреставрируют к концу следующего года. Специалисты восстановят фасады и интерьеры, а также отремонтируют кровлю и заменят водосточные трубы. Внутри дома будут отреставрированы поверхности стен с воссозданием обоев по рисункам Чехова 1889 года, восстановлены печи на первом и втором этаже, белокаменная лестница, ведущая на второй этаж", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Также реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа. Сегодня здание обладает статусом памятника культурного наследия федерального значения. Это первый столичный музей, посвященный писателю.

Каменный двухэтажный флигель, построенный в 1874 году, Чеховы арендовали у известного врача Якова Корнеева. Здесь были написаны пьесы "Иванов", "Медведь", "Предложение", повесть "Степь", рассказы "Скучная история", "Счастье" и другие.

Антон Павлович называл его домом-комодом и говорил, что годы, проведенные в нем, были одними из самых счастливых в его жизни.