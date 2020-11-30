Цирк на Цветном бульваре закрыл для продажи четыре сектора зала, но дистанция соблюдается

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре прекратил продажу билетов в четыре сектора зрительного зала из-за ограничений по рассадке. Дистанцирование в оставшихся четырех соблюдается согласно требованиям Роспотребнадзора, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы цирка, внук знаменитого артиста Юрий Никулин.

Ранее в социальных сетях было распространено фото зрительного зала цирка, на котором видно два пустых сектора и один - со зрителями.

"Цирк разбит на восемь секторов. Четыре сектора - центральные, с них зритель смотрит на артистов в лицо, и чуть-чуть сбоку. Есть четыре - задние, с них зрители смотрят на артистов со спины. Безусловно, артисты ходят по всему манежу, поворачиваются, но в основном артист работает на центральные сектора. Поэтому сейчас четыре задних сектора не продаются", - сказал руководитель пресс-службы.

Он уточнил, что зрительный зал цирка рассчитан на 2 тыс. мест, при этом для выбора билетов доступны 1 тыс., в итоге зал заполняется на 25% - 500 человек. "На фотографии, которая гуляет по соцсетям, видно 50 человек максимум, понятно, что это не все люди, находящиеся в зале. Рядов 10-12 попали в объектив телефона, и даже на них видно, что рассадка такая же, какая должна быть, то есть с соблюдением дистанцирования", - отметил Никулин.

Руководитель пресс-службы цирка пояснил, что рассадка происходит не в точном шахматном порядке, учитывается, что люди чаще всего приходят в цирк семьями. "Семья, пусть даже шесть человек, купила билеты, они сидят вместе, но рядом с ними никто сидеть уже не будет. Эти места автоматически блокируются компьютером. Никаких нарушений нет", - добавил он.

В октябре главный специалист - эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева сообщила журналистам, что специалисты выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и учреждению грозит штраф до 500 тыс. рублей. В цирке тогда сообщили, что намерены оспаривать в суде заключение по итогам проверки. Пресс-атташе сообщил в понедельник, что штраф был оспорен и заменен на предупреждение.

Об ограничениях

Столичная мэрия разрешила с 1 августа возобновить работу площадкам вместимостью до 3 тыс. человек при наполняемости не более 50%. Затем с новым ростом заболеваемости осенью мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ о разрешении заполнять залы на 25% с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го.