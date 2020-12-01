Размер грантового фонда мэра Москвы в сфере культуры и искусства составил 3,7 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Грантовый фонд мэра Москвы в области культуры и искусства за 2020 год составил 3,74 млн рублей, сообщается во вторник на информационном портале мэрии. Церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов прошла в онлайн-формате.

"На отборочных этапах, которые завершились 29 ноября, жюри рассмотрело все заявки и видеовыступления участников в возрасте от 7 до 20 лет. Сложный трехступенчатый отбор позволяет определить самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров среди сотен учащихся. Победители получат гранты в размере от 15 до 50 тыс. рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тыс. рублей - в коллективных. В этом году размер грантового фонда составил 3,74 млн рублей", - говорится в сообщении.

Гранты мэра Москвы ежегодно присуждаются 100 талантливым учащимся творческих школ и колледжей в 19 номинациях. В их число входят фортепиано, орган, струнные, духовые инструменты, струнные народные инструменты, баян и аккордеон, художественное и театральное искусство, хореография, архитектура и другие. Награда учреждена постановлением правительства Москвы от 1 декабря 2015 года.

Система грантовой поддержки одаренных детей значительно увеличила их интерес к участию в творческих конкурсах. Если в 2015 году на присуждение премий претендовали 200 соискателей, то в 2020 году в конкурсе принимают участие более 1 500 талантливых москвичей.