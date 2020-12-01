Водителей предупредили о затруднениях на дорогах Москвы из-за снегопада вечером 1 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобилистов просят быть более осторожными и внимательными на столичных дорогах. Из-за снегопада в Москве ожидается затруднение движения, наиболее сложной ситуация к вечеру первого дня зимы будет на МКАД, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Из-за снегопада ожидаются затруднения движения на столичных дорогах к вечеру. Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в таких местах, где есть подъемы, во время снегопада часто возникают сложности с проездом грузовиков. Напоминаем автомобилистам о том, что нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге: держите дистанцию, избегайте необоснованных маневров и резких торможений, а также помните о более длинном тормозном пути автомобиля", - сообщили в ЦОДД.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что в Москве 1 декабря ожидаются мокрый снег и гололедица. Днем в столице будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. В ночь на среду будет преимущественно без осадков, гололедица сохранится.