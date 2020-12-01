Карантин по бешенству объявлен в московском районе Сокольники до 1 февраля 2021 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством у домашнего животного объявлен в столичном районе Сокольники до 1 февраля следующего года. Об этом сообщается во вторник в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В связи с выявлением 30 ноября 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного <…> установить карантин на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы до 1 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Как уточняется в распоряжении мэра, в период карантина на территории района запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.

"Установить, что комитет ветеринарии города Москвы обеспечивает контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории района", - отмечается в документе.