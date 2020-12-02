Выпускники "Московского акселератора" привлекли более 140 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выпускники городской программы поддержки малого бизнеса "Московский акселератор" за год с момента ее запуска привлекли свыше 140 млн рублей инвестиций. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Выпускниками первых треков "Московского акселератора" стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 млн рублей инвестиций. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже - за первый год мы получили две тысячи заявок на участие", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Создатели "Московского акселератора" - Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер. Проект реализуется при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития. Он направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия проходят в рамках тематических курсов - треков, они посвящены, например, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам.

Первый трек "Цифровые сервисы" завершился этой весной. Участие в нем приняли инновационные компании, работающие в сфере логистики, ретейла, недвижимости и образования. Выпускники реализовали 33 пилотных проекта и привлекли более 50 млн рублей инвестиций. Второй трек Biomedtech объединил стартапы, работающие в сфере биомедицинских технологий. Его выпускники запустили более 30 пилотных проектов и смогли привлечь уже около 92 млн рублей инвестиций.

Этой осенью стартовало еще два трека. Было запущено направление Fintech, к нему присоединились 32 команды, работающие в сфере развития и оптимизации банковских и финансовых продуктов. До 28 декабря идет прием заявок на участие в треке Buildtech для проектов в области строительных технологий.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, до конца года запланировано начало трека Engineeringtech (инженерные технологии), а также совместной программы "Московского акселератора" и отраслевого акселератора госкорпорации "Росатом". "В новом году количество тематических треков программы "Московский акселератор" будет расти", - сказал Фурсин, которого цитирует портал.