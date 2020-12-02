Февраль назвали самым популярным месяцем зимы в Москве для регистрации брака

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Февраль стал самым популярным зимнем месяцем в 2020 году для заключения брака в Москве, его выбрали более 6,2 тыс. пар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Хотя самое популярное время для свадеб - лето, на этот период приходится около 40% бракосочетаний, многие молодожены предпочитают зимние торжества. В Москве для этого созданы все условия: для регистрации брака доступно более 30 необычных площадок столицы, которые открыты для молодоженов круглый год <…> Самым популярным месяцем для свадеб в зимний период 2020 года стал февраль. Более 6,2 тыс. пар выбрали для заключения брака этот месяц из-за большого количества красивых дат, а также Дня всех влюбленных, что стало рекордным количеством браков в этом месяце за последние пять лет", - сказали в пресс-службе.

Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва, около 900 пар заключили брак на необычных площадках за два зимних месяца 2020 года, январь и февраль, около 500 пар планируют пожениться на площадках в декабре. Она отметила, что в этот сезон особенно романтично смотрятся московские особняки и усадьбы, а также башни "Москвы-сити".

Самой популярной площадкой в зимний период 2020 года стал Дом торжеств "Сафиса", в нем поженились уже более 100 пар, и еще более 50 планируют заключить брак в декабре. Также у молодоженов пользуются популярностью особняк на Волхонке и "Роял", их выбрали более 180 молодоженов. Современное пространство "Согласие-Холл" выбрали в этом году около 70 пар.

"Безусловно, молодожены предпочитают башни "Москвы-Сити", башню "Федерация" и "Меркурий" выбрали около 140 пар. Кроме того, более 60 молодоженов выбрали в зимний сезон регистрацию брака в гостинице "Националь". Благодаря расположению площадки, пары могут отправиться после бракосочетания на свадебную фотосессию в самом центре столицы. Подать онлайн-заявление на регистрацию брака можно через единый портал госуслуг. Размер госпошлины 350 рублей", - добавили в пресс-службе.

В управлении напомнили, что с 12 октября столичные загсы работают по предварительной записи и рекомендуют подавать заявления на регистрацию брака онлайн, за исключением особых случаев. Например, если хотя бы один из супругов - гражданин иностранного государства или есть основания для сокращения сроков ожидания регистрации брака.