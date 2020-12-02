Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 6 575

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 6 575 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 6 575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984", - отмечается в сообщении.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.