Очередь на улучшение жилищных условий в Москве за 10 лет сократилась почти втрое

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Очередь на улучшение жилищных условий в Москве сократилась за 10 лет почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. <...> По состоянию на начало 2010 года в очереди были 136,7 тыс. семей, к декабрю 2020 года список <...> составил 50,6 тыс. семей. Большая часть жилых помещений, предоставляемых очередникам (65%), находится в новостройках. В 2020 году в жилой фонд, который будет передан москвичам, вошли 17 новых домов на 1,1 тыс. квартир", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Новостройки были возведены по типовым и индивидуальным проектам в Некрасовке. В основном это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные на 2-17 этажах, которые подойдут для семей разного состава.

Город предоставляет москвичам квартиры по разным видам договоров, а также субсидии на покупку или строительство жилья. По договорам социального найма или мены горожане получают жилье на безвозмездной основе в порядке очередности с учетом даты постановки на учет. Аналогичным образом новые квартиры предоставляют гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. В рамках городских программ очередники также могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья или купить квартиру в ипотеку.