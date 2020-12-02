{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Очередь на улучшение жилищных условий в Москве за 10 лет сократилась почти втрое

В этом году в жилой фонд, который будет передан москвичам, вошли 17 новых домов на 1,1 тыс. квартир

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Очередь на улучшение жилищных условий в Москве сократилась за 10 лет почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. <...> По состоянию на начало 2010 года в очереди были 136,7 тыс. семей, к декабрю 2020 года список <...> составил 50,6 тыс. семей. Большая часть жилых помещений, предоставляемых очередникам (65%), находится в новостройках. В 2020 году в жилой фонд, который будет передан москвичам, вошли 17 новых домов на 1,1 тыс. квартир", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Новостройки были возведены по типовым и индивидуальным проектам в Некрасовке. В основном это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные на 2-17 этажах, которые подойдут для семей разного состава.

Город предоставляет москвичам квартиры по разным видам договоров, а также субсидии на покупку или строительство жилья. По договорам социального найма или мены горожане получают жилье на безвозмездной основе в порядке очередности с учетом даты постановки на учет. Аналогичным образом новые квартиры предоставляют гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. В рамках городских программ очередники также могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья или купить квартиру в ипотеку.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Новый пункт для сдачи плазмы с антителами к коронавирусу открыли в Москве
Всего таких пунктов в столице теперь восемь
Читать полностью