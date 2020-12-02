Для строительства Троицкой линии метро Москвы впервые в России применяют BIM-технологии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участок строящейся Троицкой линии столичной подземки стал первым в России объектом метрополитена, запроектированным с использованием BIM-технологий. Об этом сообщила журналистам в среду генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

"Свыше 90% разделов проектной документации станции "Славянский мир" выполнены с использованием технологий информационного моделирования. Наши специалисты разработали архитектурную модель объекта, полностью проработали инженерные системы водоснабжения, водоотведения, кабельные трассы", - сказала Меркулова.

Она пояснила, что применение BIM-технологий позволяет на этапе проектирования решить вопросы взаимной увязки систем между собой и с конструкциями станций, которые на классических чертежах выявить практически невозможно. По ее словам, за счет активного внедрения технологий информационного моделирования специалистам удается добиться существенной оптимизации сроков реализации проектов.

"Это особенно актуально для Новой Москвы, которую необходимо в кратчайшие сроки интегрировать в транспортную систему столицы. <...> Благодаря BIM-технологиям заказчик и подрядные организации в дальнейшем могут создавать детализированные графики календарно-сетевого планирования, определять точные объемы и сроки поставки материалов и оборудования на строительную площадку и т.п.", - добавила Меркулова.

Строительство Троицкой линии метро

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, программа развития столичного метро реализуется по плану, несмотря на пандемию коронавируса.

"Работы по строительству метро развернуты на всех участках Большой кольцевой линии метро, на продлении существующих радиальных веток и на новых линиях. Напомню, что у нас на ближайшие три года большие планы по строительству метро за счет адресной инвестиционной программы: 58,1 км линий метро, 25 станций, четыре электродепо", - сообщил Бочкарев.

По словам главы строительного комплекса, на Троицкой линии в рамках первого этапа возводятся пять станций. "На всех пяти станциях участка, возводимых открытым способом, завершены возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы. Общая строительная готовность станции "Улица Новаторов" составляет порядка 25%, а станции "Университет Дружбы народов" и "Славянский мир" готовы уже на треть. На двух других станциях участка - "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри" - также развернуто активное строительство", - добавил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро - прим. ТАСС) Юрий Кравцов отметил, что на всем протяжении первой очереди строительства участка Троицкой линии ведется проходка тоннелей, и уже утвержден архитектурный облик всех пяти станций.

"Уже завершена проходка четырех однопутных тоннелей на участках между "Улицей Генерала Тюленева" и "Славянским миром", а также "Славянским миром" и станцией "Мамыри". Все станции выдержаны в современной эстетике и будут иметь ярко выраженный индивидуальный образ. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета", - уточнил Кравцов.