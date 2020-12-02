В Москве названы лауреаты премии имени Николая Островского среди людей с инвалидностью

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении 10 горожанам с ограниченными возможностями премии Николая Островского. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Премия Николая Островского вручается в Москве с 2018 года. Традиционно конкурсная комиссия выбирала лауреатов в 10 номинациях.

"Присудить премию мэра Москвы Николая Островского в номинации "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве" актеру и режиссеру частного учреждения "Театр мимики и жеста" Роберту Фомину, в номинации "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике" детскому писателю Татьяне Рик, в номинации "За выдающиеся достижения в области дизайна и моды" российскому дизайнеру Светлане Козиновой", - говорится в документе.

Также ежегодная премия была присуждена ряду горожан в следующих номинациях "За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности", "За популяризацию здорового образа жизни", "За популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского", "За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства", "За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений".

В конкурсную комиссию вошли деятели культуры и искусства, участники общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тыс. рублей.