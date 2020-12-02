В МЧС заявили, что превышения ПДК вредных веществ из-за пожара в коллекторе в Москве нет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мобильная лаборатория МЧС не выявила превышения ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"На место выехала мобильная лаборатория ГУ МЧС РФ по Москве, превышения ПДК вредных веществ не выявлено", - сказали в пресс-службе.

Около 15:45 мск в среду произошел пожар в коллекторе, проходящем от дома 33, корпус 1, на Ленинградском проспекте до дома 35А. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели, площадь возгорания составляет 10 кв. м.

Прибывшие на место пожарные ждали более двух часов, пока кабели не были обесточены, после чего смогли приступить к тушению. От электричества было отключено 13 жилых домов. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено. Также перекрыт один из подземных переходов.