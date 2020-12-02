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Пандемия COVID-19

Транспортный пассажиропоток Москвы в будние дни упал на 30%

Это связано с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество пассажиров в московском транспорте в будние дни снизилось на 30% на фоне ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"До пандемии в рабочий день было около 16-18 млн в системе городского транспорта, то сейчас примерно на 30% меньше", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в начале ноября рост количества поездок на велосипедах в Москве составил 116% по отношению к данным 2019 года и достиг 18 тыс. При этом на такси москвичи совершают порядка 900 тыс. поездок в день.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичПандемия COVID-19
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